HU da Capital promove mobilização para diagnóstico precoce da tuberculose nesta terça (24)

Ação reúne atividades presenciais e

Ação reúne atividades presenciais e digitais em alusão ao Dia Mundial de Combate à doença

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS/Ebserh) realiza nesta terça-feira (24), a partir das 9h, a ação “MobilizaTB Humap: Estratégia Integrada para o Diagnóstico Precoce e Enfrentamento da Tuberculose”. A mobilização marca o Dia Mundial de Combate à Tuberculose.

Coordenada pela Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias (UDIP), sob liderança da chefe da unidade, Vania Silva dos Reis, a iniciativa conta com apoio das unidades UMULTI, UFCD e GEP. O objetivo é reforçar a vigilância epidemiológica e ampliar o acesso à informação qualificada sobre a doença.

Considerada um desafio persistente de saúde pública, a tuberculose mantém o Brasil entre os países com maior número de casos. Entre os principais obstáculos estão o diagnóstico tardio, a dificuldade de adesão ao tratamento e o estigma social associado à doença.

A programação foi estruturada em três frentes. No eixo digital, serão disponibilizados podcast com especialista, vídeos educativos e um quiz interativo com esclarecimentos sobre mitos, verdades e orientações práticas. No eixo presencial, haverá blitz educativa em setores estratégicos do hospital, com abordagem para identificação de sintomáticos respiratórios — pessoas com tosse por três semanas ou mais — além de orientações sobre sintomas, transmissão e prevenção.

A estratégia inclui ainda o uso de canais internos e redes sociais para alcançar profissionais, estudantes, pacientes e acompanhantes.

Segundo a organização, a identificação precoce é fundamental para interromper a cadeia de transmissão da doença e ampliar as chances de tratamento adequado. A mobilização também busca reduzir o estigma e incentivar a procura pelos serviços de saúde diante de sintomas persistentes.

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