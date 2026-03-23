Três são presos após esquema de venda de drogas ser descoberto em Água Clara

Operação realizada na noite deste sábado (22) resultou na apreensão de grande quantidade de maconha e porções prontas para venda

Na noite do último sábado (22), três homens foram presos, após a descoberta de um esquema de venda e armazenamento de drogas em Água Clara.

A ação começou depois que uma denúncia indicou que um dos envolvidos usava as redes sociais para oferecer entorpecentes. A partir dessa informação, foi possível chegar até o suspeito, de 20 anos.

Ele foi abordado e estava com porções de maconha e cocaína já separadas para comercialização. Com isso, os envolvidos chegaram a outro ponto ligado ao grupo.

No local, estavam outros dois homens, ambos de 27 anos, que guardavam a droga. Ali, foram encontrados cerca de 14 quilos de maconha, além de uma balança usada no preparo do material.

Os três foram detidos e levados para a delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça.

A ação interrompeu um ponto de distribuição de drogas que vinha sendo monitorado após denúncias.

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