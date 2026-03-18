Hospital Universitário realiza procedimento inédito com uso de tecnologia avançada e atuação do Heart Team

Integração entre especialistas e ecocardiograma transesofágico intraoperatório amplia segurança, precisão e consolida padrão ouro em cirurgia cardíaca

O Humap-UFMS/Ebserh (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) deu um passo importante na área de cirurgia cardíaca ao realizar um procedimento de alta complexidade com o apoio do Ecocardiograma Transesofágico Intraoperatório, aliado à atuação integrada do chamado Heart Team. A abordagem foi fundamental no tratamento de uma fístula intracardíaca aorto-cavitária — condição rara e potencialmente grave. O procedimento foi realizado na última terça-feira (17).

Esse tipo de fístula, que estabelece uma comunicação anormal entre a aorta e cavidades cardíacas direitas, pode estar associado a infecções, aneurismas ou complicações cirúrgicas. Diante da complexidade, o sucesso do tratamento depende de uma atuação coordenada entre diferentes especialistas.

No Humap, esse cuidado é garantido pelo conceito de Heart Team, que reúne cirurgiões cardiovasculares, cardiologistas clínicos, ecocardiografistas, anestesistas e perfusionistas. A integração entre esses profissionais permite decisões mais assertivas e um planejamento cirúrgico altamente qualificado.

Durante o procedimento, o uso do Ecocardiograma Transesofágico Intraoperatório foi decisivo. A tecnologia fornece imagens em tempo real do coração, funcionando como um verdadeiro “olho clínico” dentro do centro cirúrgico. Isso possibilita ajustes imediatos na técnica, reduz riscos e contribui para melhores desfechos.

A ecocardiografista Dra. Ana Christina Wanderley Xavier, que participou do primeiro caso realizado no hospital com esse recurso, destaca a importância da ferramenta:

“O ecocardiograma transesofágico intraoperatório permite uma avaliação contínua e detalhada das estruturas cardíacas durante a cirurgia. Ele orienta a equipe em tempo real, garantindo mais segurança e precisão em cada etapa do procedimento.”

Além de ampliar a segurança, o uso do Ecocardiograma Transesofágico Intraoperatório é atualmente considerado padrão ouro em cirurgias cardíacas complexas, por possibilitar avaliação imediata dos resultados cirúrgicos ainda em sala operatória, reduzindo a necessidade de reintervenções e elevando a qualidade da assistência prestada.

Para a superintendente do Humap, Andrea Lindenberg, a conquista reforça o compromisso da instituição com a excelência no atendimento.

“A atuação integrada do Heart Team, aliada à incorporação de tecnologias avançadas, demonstra a capacidade do Humap em oferecer assistência de alta complexidade com segurança e qualidade. Esse é um avanço significativo para nossos pacientes e para o fortalecimento do SUS”, destaca.

O cirurgião cardiovascular Marco Antonio Araujo de Mello também ressalta o impacto da atuação conjunta e da tecnologia no centro cirúrgico:

“Estamos falando de um procedimento de alta complexidade, em que cada decisão precisa ser precisa e imediata. O Ecocardiograma Transesofágico Intraoperatório nos dá uma visão em tempo real que complementa a abordagem cirúrgica e aumenta significativamente a segurança do paciente. Associado ao trabalho do Heart Team, conseguimos resultados mais eficazes e com menor risco de complicações.”

O método é amplamente recomendado por diretrizes internacionais, sendo indicado com forte evidência em cirurgias valvares, correção de cardiopatias congênitas, cirurgias de aorta torácica, suspeitas de endocardite infecciosa e na correção de fístulas intracardíacas — como no caso realizado no Humap.

Atualmente, o Ecocardiograma Transesofágico Intraoperatório é considerado um dos pilares da cirurgia cardíaca moderna, atuando como guia em tempo real e ferramenta de controle de qualidade antes da finalização do procedimento.

Com essa iniciativa, o Humap-UFMS/Ebserh reafirma seu papel como centro de referência, investindo continuamente na qualificação das equipes e na adoção de tecnologias que impactam diretamente na vida dos pacientes.

Rede Ebserh

O Humap-UFMS faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.