Festival da Juventude: estão prorrogadas inscrições para concursos de batalha de rima e microfilme

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site oficial do festival

A organização do Festival da Juventude 2026 prorrogou até a sexta-feira (20), o prazo de inscrições para dois dos concursos que integram a programação do evento: a Batalha de Rima e o desafio audiovisual “1 minuto de cinema inspirado na literatura”.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site oficial do festival. Os vencedores de cada concurso receberão prêmio de R$ 2,5 mil, além de terem suas obras apresentadas durante a programação do festival.

No concurso de batalha de rima, jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever enviando um vídeo com sua performance. A partir das inscrições, 16 participantes serão selecionados para disputar as batalhas presenciais durante o Festival da Juventude, que acontece entre os dias 26 e 28 de março, no campus da UFMS, em Campo Grande. Caso o inscrito seja do interior do Estado, ele receberá uma ajuda de custo para se deslocar até a Capital.

Já o concurso “1 minuto de cinema inspirado na literatura” convida jovens a criarem microfilmes de até 60 segundos, individuais ou em equipes de até três integrantes, explorando a linguagem audiovisual a partir de inspirações literárias. O vídeo vencedor será exibido durante o festival e também receberá premiação em dinheiro.

Festival reúne literatura, música e formação artística

Além dos concursos, o Festival da Juventude 2026 reúne uma programação diversa voltada à produção cultural e à formação de jovens artistas e estudantes. Durante três dias, a Cidade Universitária da UFMS receberá oficinas, debates, espetáculos, mostras de cinema, shows e encontros literários.

Entre os destaques da programação estão a presença de Ney Matogrosso, em uma palestra-show no Teatro Glauce Rocha conduzida por jovens participantes do festival, e o cantor Chico Chico, que apresenta o espetáculo “Let It Burn – Deixa Arder”.

O festival também promove concursos literários de conto, crônica e poesia, cujos vencedores terão seus textos publicados em um livro que reúne novos autores sul-mato-grossenses. A programação inclui ainda oficinas com artistas e profissionais reconhecidos nacionalmente, como a atriz Shirley Cruz, o cineasta Joel Pizzini, a escritora Monique Malcher e outros convidados.

O Festival da Juventude é uma realização do Instituto Curumins em parceria com a UFMS e com o Ministério da Cultura, que efetiva convênio por meio de emenda destacada pelo deputado federal Vander Loubet, além do apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Rouanet, Fundo Nacional de Cultura e Governo do Brasil. Tem o apoio da Secretaria de Estado da Cidadania, Subsecretaria da Juventude, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Secretaria de Estado da Educação, Fundação de Cultura, Educativa MS, Governo de MS, deputada federal Camila Jara e Águas Guariroba.