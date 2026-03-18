Fundação de Cultura convida público para abertura da 18ª Semana do Artesão

Solenidade ocorre nesta terça-feira, às 19h, no Armazém Cultural, em Campo Grande

A Fundação de Cultura de MS realiza nesta terça-feira (18) a solenidade de abertura da 18ª Semana do Artesão de Mato Grosso do Sul e encaminhou convite a autoridades, representantes do setor cultural e ao público em geral para participar do evento.

A cerimônia está marcada para às 19h, no Armazém Cultural, na Av. Calógeras, 3065, no Centro de Campo Grande, e marca o início da programação dedicada à valorização do artesanato sul-mato-grossense.

De acordo com a organização, a Semana do Artesão é voltada à promoção e ao reconhecimento dos profissionais que atuam no segmento em diferentes regiões do Estado. A proposta é destacar o trabalho manual como expressão de identidade cultural, criatividade e geração de renda.

A abertura oficial dá início às atividades previstas para esta edição, que reúnem artesãos e público em torno da produção artesanal de Mato Grosso do Sul.

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