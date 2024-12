Hospital Universitário entrega leitos da Clínica Médica e avança nas reformas de Radioterapia e Hemodinâmica

Hospital amplia capacidade de atendimento, com previsão de conclusão da Clínica Médica para abril de 2025

O Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), vinculado à Rede Ebserh, promoveu nessa segunda-feira (9), um evento marcante para a saúde pública de Mato Grosso do Sul. Durante a solenidade, foram entregues 25 novos leitos da primeira etapa da reforma da Clínica Médica e apresentados os avanços nas obras de modernização dos setores de Radioterapia e Hemodinâmica.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo a senadora Soraya Vieira Thronicke, a reitora da UFMS Camila Ítavo, o vice-reitor Albert Schiaveto de Souza, o procurador da República Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves (MPF), o secretário de Estado de Saúde Dr. Maurício Simões Corrêa, o presidente da Santa Casa de Campo Grande Alir Terra Lima, o vice-presidente da instituição Jary de Carvalho e Castro, e a secretária-adjunta da Sesau Rosana Leite.O momento contou ainda com a presença especial do cão terapeuta Zili do projeto Terapia com Patas, que interagiu com os participantes, reforçando o compromisso do Humap com práticas inovadoras e humanizadas no cuidado à saúde.

Clínica Médica: avanço na estrutura e atendimento

Com um investimento de R$ 4 milhões, provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a reforma da Clínica Médica contempla 54 leitos, divididos entre enfermarias e leitos de isolamento, seguindo rigorosamente as normas da Anvisa. A infraestrutura inclui sistemas modernos de refrigeração e áreas de higienização, proporcionando mais conforto e segurança para pacientes e profissionais de saúde.

A superintendente do Humap-UFMS, Dra. Andrea Lindenberg, destacou a importância dessa conquista:”A entrega desses leitos marca um momento importante para o hospital, melhorando tanto o atendimento quanto as condições de trabalho de nossas equipes. Seguimos avançando para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e humanizado.”

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, ressaltou o papel do Humap no contexto acadêmico e social: “O Humap não é apenas um hospital de excelência; ele também é um espaço essencial para a formação dos nossos estudantes e para a pesquisa. Essas melhorias são um reflexo do compromisso conjunto entre a UFMS, a Rede Ebserh e o SUS.”

Após a solenidade de entrega dos leitos, as autoridades realizaram uma visita às instalações do hospital, incluindo os setores em reforma. A segunda etapa da obra da Clínica Médica, que contemplará a entrega dos demais leitos, tem previsão de conclusão para o final de abril de 2025. A inauguração será realizada em um evento que contará com a presença do presidente da Rede Ebserh, Arthur Chioro.

Reformas na Radioterapia e Hemodinâmica

O setor de Radioterapia passa por uma modernização com um investimento de R$ 1,261 milhão do Rehuf, visando ampliar a capacidade de atendimento e adequar o espaço às normas de acessibilidade e segurança. A previsão é de que as obras sejam concluídas em fevereiro de 2025. O hospital também planeja realizar um upgrade no acelerador linear, avaliado em R$ 5 milhões, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira, o que permitirá tratamentos mais avançados. Na Hemodinâmica, as obras e a substituição do equipamento representam um investimento de R$ 2,6 milhões, oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende. Essa modernização permitirá mais de 90 procedimentos mensais, fortalecendo ainda mais a capacidade de atendimento do Humap.

Compromisso com a saúde e a educação

Desde que se integrou à Rede Ebserh em 2013, o Humap-UFMS tem recebido investimentos contínuos para qualificar sua infraestrutura e ampliar os serviços oferecidos à população. Como hospital universitário, o Humap desempenha um papel estratégico na assistência, ensino e pesquisa, reafirmando seu compromisso com a saúde pública e a formação de futuros profissionais.

A entrega dos novos leitos e os avanços nas reformas reafirmam a posição do Humap como um dos principais centros de referência em saúde de Mato Grosso do Sul, em consonância com a missão da Rede Ebserh de promover excelência em serviços hospitalares para o Sistema Único de Saúde.

Rede Ebserh

O Humap-UFMS faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao MEC (Ministério da Educação), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.