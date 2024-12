Rede Estadual: aulas de 2025 vão começar no dia 17 de fevereiro em MS

As aulas da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul em 2025 vão começar no dia 17 de fevereiro. A data marca o início do ano letivo para os mais de 210 mil estudantes do Estado, com término marcado para 12 de dezembro. As ‘férias de julho’ acontecerão entre os dias 17 a 31 julho.

O calendário escolar do próximo ano foi publicado na edição dessa segunda-feira (9), do DOE (Diário Oficial do Estado).

De acordo com a publicação, o ano escolar de 2025 terá início no dia 3 de fevereiro nas 348 unidades escolares e centros da REE, nos 79 municípios de MS. Ao todo, serão 200 dias de aulas.

Confira abaixo a divisão dos bimestres:

Início do 1º bimestre será em 7 de fevereiro, e o término em 30 de maio;

Início do 2º bimestre será em 2 de maio, e o término em 16 de julho;

Início do 3º bimestre será em 1º de agosto, e o término em 30 de setembro;

Início do 4º bimestre será em 1º de outubro, e o término em 12 de dezembro.

O início do ano escolar está previsto para 3 de fevereiro, com apresentação e lotação dos professores efetivos e, no dia 6 de fevereiro, dos profissionais convocados. Sendo assim, dia 7 será o retorno dos alunos para as salas de aula.

No fim de 2025, o exame final para quem precisar de notas a mais para aprovação será realizado entre os dias 15 e 18 de dezembro. No dia 19, será o conselho de classe final e o término de todas as atividades no dia 22 de dezembro.