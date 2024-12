Governo de MS nomeia secretário-adjunto na pasta da Cidadania

A Secretaria de Estado da Cidadania, primeira pasta do País com dedicação exclusiva à pauta, agora tem como adjunto José Francisco Sarmento Nogueira. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10).

Graduado em Design pela PUC-Rio e em Filosofia pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), José Sarmento possui pós-graduação em Marketing pela UCDB/INPG, mestrado em Design pela PUC-Rio e doutorado em Educação pela UCDB.

Criada por meio do art. 22-A da Lei nº 6.035, de 26 de dezembro de 2022, na redação dada pela Lei nº 6.186, de 29 de dezembro de 2023, que reorganizou a estrutura do Poder Executivo, a Secretaria da Cidadania integra oito diversidades identitárias através das Subsecretarias:

*Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Com Deficiências;

*Subsecretária de Políticas Públicas para População LGBTQIA+;

*Subsecretária de Políticas Públicas para Juventude;

*Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres;

*Subsecretária de Políticas Públicas para Povos Originários;

*Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas;

*Subsecretária de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários;

*Subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial.

Além dos dois centros de atendimento, Ceamca (Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência), o CECLGBT+ (Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+).

Titular da pasta, a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, ressalta que a chegada de José Sarmento vem somar forças na transformação de vidas e no fortalecimento da cidadania em Mato Grosso do Sul.

“Aqui, acreditamos na união, no trabalho em equipe e no compromisso com cada cidadão. Sua chegada traz uma nova energia ao nosso propósito, e estamos prontos para construir, lado a lado, um impacto real e duradouro”, anuncia.

Secretário-adjunto

Professor da UCDB desde 1997, ele também foi professor colaborador do programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia, além de professor visitante do programa de UNAM (Mestrado e Doutorado em Filosofia da Universidade Autônoma do México).

José Francisco Sarmento Nogueira possui publicações em livros, revistas e em congressos nacionais e internacionais nas áreas de Design, Filosofia, Antropologia, Educação e Psicologia Social. Foi coordenador dos Pontos de Cultura Indígena e do projeto UCA (Um computador por aluno) do governo federal em Mato Grosso do Sul.

Atua como membro da Rede IUS/Interculturalidade (Instituições Salesianas de Educação Superior), juntamente com pesquisadores do Brasil, Chile e Equador e participa do Programa de COOPBRASS (Cooperação Científica Estratégica com o Sul Global) – que envolve países da América Latina.

Como secretário-adjunto de Estado da Cidadania, José Sarmento contribui com a missão da pasta, que é de assegurar a universalização dos direitos atuando de forma integrada com as demais políticas públicas e com a sociedade civil, com garantia das liberdades individuais, igualdade, equidade, justiça social e cidadania.

“Estou chegando para somar, ao objetivo do governador, de não deixar ninguém para trás, e ao trabalho sério e dedicado da secretária Viviane. Estou muito feliz em colaborar com uma secretaria que se preocupa em reparar questões sensíveis e negligenciadas historicamente”, enfatiza Sarmento.

A Secretaria de Estado da Cidadania funciona na Av. Ceará, 984 – Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

