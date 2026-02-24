Hospital universitário da Capital promove evento sobre inclusão de pessoas com TEA

Encontro reuniu profissionais, estudantes e mães atípicas para discutir desafios e práticas de inclusão no ambiente hospitalar

O hospital universitário da Capital realizou, na manhã desta segunda-feira (24), o evento “Inclusão da Pessoa com TEA”, no auditório da Superintendência. A atividade foi organizada pela COMVIVA (Comissão de Visibilidade, Inclusão e Valorização da Alteridade) e reuniu profissionais de saúde, estudantes e colaboradores da unidade.

A programação contou com palestra da psicóloga e neuropsicóloga Evelin Caroline Reinisch Melotto, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual, além de mestranda em Psicologia. Durante a apresentação, ela abordou aspectos clínicos e sociais do TEA (Transtorno do Espectro Autista) e destacou a importância de informação qualificada e intervenções baseadas em evidências.

O evento também abriu espaço para relatos de mães atípicas que integram a equipe da instituição. A enfermeira da UTI Adulto, Sabrina Ferreira Furtado Magrin, compartilhou a vivência de criar um filho autista e chamou atenção para os desafios cotidianos.

“Existe muito amor, mas também existe exaustão e desafios diários. Muitas vezes as pessoas romantizam o autismo, principalmente nas redes sociais, e não é bem assim. A realidade envolve sobrecarga, luta por direitos e muita dedicação”, afirmou.

A psicóloga organizacional e do trabalho Aline Zottos Moreira também destacou a necessidade de ampliar o debate sobre preconceito e suporte às famílias.

“Amamos nossos filhos profundamente, mas isso não torna o caminho simples. Precisamos falar sobre as dificuldades, sobre o preconceito e sobre a importância de apoio real às famílias. Inclusão não é discurso, é prática cotidiana”, disse.

Durante a programação, foi apresentada oficialmente a COMVIVA, comissão criada para atuar de forma permanente nas pautas de diversidade e inclusão dentro do hospital. A superintendência manifestou apoio à iniciativa e ressaltou a importância de promover espaços de escuta e diálogo sobre o tema.

