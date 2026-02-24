Pelo sétimo dia seguido, Capital registra chuva e MS permanece em alerta para temporais

Aviso de perigo segue até sexta-feira com previsão de volumes elevados e ventos de até 100 km/h

Pelo sétimo dia consecutivo, voltou a chover em Campo Grande nesta terça-feira (24). Ao mesmo tempo, todo o Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo para chuvas intensas, válido até sexta-feira (27), às 23h59.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo alcançar acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. Também há possibilidade de ventos intensos, com velocidade entre 60 e 100 km/h.

Em Campo Grande, moradores relataram chuva nos bairros Nova Lima, Octávio Pécora, Campo Belo, Jardim Presidente no início da tarde de hoje.

Na Rua 25 de dezembro com a Rua Dolor de Andrade a via ficou tomada pela água, já na Av Coronel Antonino, próximo à Av Mascarenhas de Moraes, um carro ficou ilhado devido ao nível da água causado pelas fortes chuvas.

Confira os vídeos que circulam nas redes sociais:

<br /> <br />

O alerta aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A orientação é evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram