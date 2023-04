Hospital Regional de Mato Grosso do Sul realiza mutirão de vacinação para proteger seus colaboradores contra a gripe

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul estará realizando nos dias 26 e 27 de abril uma ação em massa de vacinação contra a gripe influenza destinada aos seus funcionários, colaboradores e servidores do HRMS que prestam trabalhos para o hospital. A vacinação irá acontecer na sala Ipê Roxo, localizada no térreo do prédio.

O objetivo da ação é promover a campanha do Abril Verde, que vem impulsionando uma série de realizações para os servidores da saúde de Campo Grande. Desde o começo do mês, a campanha vem trazendo feitos para melhorar as atividades internas dos trabalhadores e proteger o ambiente de trabalho dos funcionários.

Abril Verde:

O Abril Verde é uma campanha de conscientização sobre a segurança e a saúde no trabalho, que tem como objetivo prevenir acidentes e doenças ocupacionais. A campanha foi instituída no Brasil em 2014, após a tragédia que ocorreu na cidade de Santa Maria (RS), onde 242 pessoas morreram em um incêndio em uma boate.

Desde então, o mês de abril foi escolhido para realizar a campanha Abril Verde, que busca conscientizar trabalhadores e empregadores sobre a importância de criar um ambiente de trabalho seguro e saudável. A campanha visa sensibilizar a sociedade para a importância da prevenção de acidentes de trabalho, bem como a promoção da saúde e segurança no ambiente laboral.

A campanha inclui a realização de palestras, seminários, treinamentos, campanhas de divulgação e outras atividades relacionadas à segurança e saúde no trabalho. O objetivo é mobilizar a sociedade e sensibilizar todos os envolvidos sobre a importância de criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, que previna acidentes e doenças ocupacionais.

O Abril Verde busca promover a cultura da prevenção e conscientização sobre a segurança e saúde no trabalho, a fim de garantir um ambiente laboral mais seguro, saudável e produtivo para todos.

