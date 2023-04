Programa capacita militares para atuarem no combate à dengue na Capital

Militares do CMO (Comando Militar do Oeste) estão sendo capacitados através do “Programa Integrado Intersetorial de Colaborador Voluntário”, criado pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV/Sesau), para atuarem como colaboradores no combate às arboviroses.

Os militares irão atuar como colaboradores nas ações de enfrentamento ao Aedes aegypti dentro das unidades pertencentes a instituição, contribuindo assim para o controle da dengue, zika e chikungunya. Cerca de 100 militares devem ser capacitados.

Durante a manhã, o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, esteve acompanhando a abertura da capacitação e destacou a importância do envolvimento de todas as instituições no enfrentamento ao Aedes aegypti. Na oportunidade, ele enalteceu a parceria com o Exercito Brasileiro.

O objetivo do projeto é instituir a cultura da prevenção, implementando ações compartilhadas entre o poder público e privado, propiciando às empresas envolvidas no processo condições para desenvolverem de modo eficiente o programa de prevenção evitando as doenças de caráter endêmico e epidêmico.

Dados epidemiológicos

Dados epidemiológicos

Do dia 01 de janeiro a 18 de abril foram notificados 6.991 casos de dengue e dois óbitos provocados pela doença na Capital. No mesmo período do ano passado foram 6.067 casos notificados e quatro óbitos.

