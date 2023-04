Meteorologia indica terça-feira instável e possibilidade de chuva

Após a frente fria da última semana, que registrou mínima de 8ºC no município de Rio Brilhante, a chuva volta a aparecer em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (25), com destaque para as regiões Central, Bolsão e Norte.

Diversos pontos de Campo Grande registraram chuva, e o dia amanheceu com sol entre nuvens. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a mínima será de 20ºC e a máxima de 28ºC.

Em Dourados, o dia começa com mínima de 18ºC e máxima atinge 28°C. No Sul, Ponta Porã e Iguatemi terão mínima de 19°C e a máxima chega a 26°C. Anaurilândia fica com mínima de 18ºC e máxima de 30°C.

As temperaturas mais altas ficam por conta das regiões Norte, Pantanal, Sudoeste e Bolsão. No Pantanal, a mínima será de 22° e a máxima de 31°C. No Norte do Estado, Coxim tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 31°C. Porto Murtinho registra 21ºC de mínima e 30ºC de máxima.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas amarelos, ou seja, perigo potencial, para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O aviso vale para todo o Mato Grosso do Sul, até o fim da manhã de hoje, podendo ser renovado.

