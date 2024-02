Hospital do Amor: 1 milhão de emenda destinada por Rodolfo Nogueira chega em fevereiro

No último domingo (04) o deputado federal Rodolfo Nogueira participou, junto com o presidente do Hospital do Amor Henrique Prata, da campanha ‘Agro Pelo Amor’, lançada em Dourados, para apoiar a construção da unidade. O parlamentar destinou emenda no valor de 1 milhão para a construção do hospital. Os recursos chegarão neste mês de fevereiro.

A campanha foi liderada pela Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados-MS e pelos Coordenadores Municipais do HA/MS e suas equipes. O movimento tem como objetivo mobilizar o setor do agronegócio em apoio à causa.

“Podem contar com meu apoio. Esse será mais um marco na luta pela implantação do Hospital do Amor”, afirmou o deputado, durante o evento.

O hospital terá atendimento 100% SUS tanto para prevenção e diagnóstico quanto para tratamento e reabilitação de mulheres com câncer, abrangendo aproximadamente 40 municípios de Mato Grosso do Sul, com previsão de uma média de 300 atendimentos diários.

A nova unidade também estará equipada com um mamógrafo com estereotaxia, ultrassom, colposcópio, tomógrafo, ressonância magnética além de um centro cirúrgico completo para cirurgias de mama, de colo de útero e de pele.

“Como deputado federal e douradense não poderia deixar de estar junto nessa causa tão importante para a população de Mato Grosso do Sul, para a população de Dourados e do Cone Sul. Vamos poder contar com o Hospital do Amor em Dourados, hospital do câncer e isso trará também para a população que sofre desse mal, uma comodidade de poder tratar dessa doença próximo da sua família”, finalizou o parlamentar.

Com informações da assessoria

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.