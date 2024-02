Prefeitura inaugura 1ª base móvel da Guarda Civil Metropolitana no bairro Caiobá

Ao todo, quatro viaturas e seis motos farão o reforço no local

Moradores da região do Lagoa comemoraram a chegada da base móvel da Guarda Civil Metropolitana ao bairro Caiobá na manhã desta segunda-feira (05) e descreveram o sentimento de segurança. O programa “Guarda em Ação”, leva pela primeira vez, a base móvel as sete regiões e aos dois Distritos em Campo Grande.

A primeira Base Móvel na região do Lagoa irá funcionar das 7h às 22h com rondas e atendendo aos anseios da população. Além disso, conta com os serviços de apoio da Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental.

Ao todo, quatro viaturas e seis motos farão o reforço no local. Também estarão presente a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP) para trabalhos na segurança da região.

A base deve ficar em média por uma semana em cada local. Depois da região do Lagoa, a ação será direcionada ao Centro e Anhanduizinho. Conforme o secretário da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança Pública e Defesa Social), Anderson Gonzaga, as regiões foram elencadas baseado na demanda da população.

“Nós estamos começando aqui no Lagoa porque é uma região de grande demanda na área da segurança, depois vamos para o Centro e seguimos conforme a necessidade da população. Assim, também foi feito a prestação de serviços. Aqui nosso apoio ao trânsito é muito necessário por conta de manobras perigosas, também a patrulha maria da penha e a parte ambiental da fiscalização de descarte irregular de lixo”, descreve Gonzaga.

