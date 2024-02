Ensaio Técnico das escolas de samba de Corumbá continuam nesta segunda

Depois da primeira noite de ensaios pré-carnaval em Corumbá, as escolas de samba da cidade agitam mais uma vez nesta segunda(5), a avenida General Rondon com os preparativos para o desfile oficial.

Os ensaios permitem que as escolas se preparem para o dia oficial de desfile, realizem testes de som nos carros que acompanham as escolas e corrijam erros.

Além disso, muita folia e samba acontecem na avenida, o que permite que as pessoas apreciem os ensaios e curtir os samba na avenida

Ensaiam Hoje, a partir das 19h30 minutos, as escolas: Imperatriz Corumbaense, Unidos da Vila Mamona, Unidos da Major Gama, Estação Primeira do Pantanal, e a Império do Morro.

