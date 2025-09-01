Hospital de Câncer Alfredo Abrão inaugura novo andar com 32 leitos em Campo Grande

Ampliação foi viabilizada com investimento estadual de R$1,2 milhão e reforça atendimento oncológico pelo SUS



O Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, inaugurou nesta segunda-feira (1º) o quarto andar do prédio localizado na Unidade III – Nelson Buainain, em Campo Grande. O novo espaço amplia em 32 o número de leitos disponíveis para pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A obra contou com investimento de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado e foi entregue em cerimônia com a presença de autoridades. O governador Eduardo Riedel afirmou que a ampliação faz parte de uma estratégia de longo prazo para o hospital, ressaltando que a meta é concluir todos os sete andares da unidade. Para ele, a expansão é resultado de “parceria, planejamento e diálogo” que devem garantir estrutura, tecnologia e profissionais à disposição dos pacientes.

A prefeita Adriane Lopes também participou da inauguração e destacou o impacto da obra na vida dos pacientes em tratamento. Segundo ela, o momento de fragilidade exige atenção especial do poder público. “No momento de fragilidade, durante uma doença, é quando o cidadão mais precisa de acolhimento — e a humanização no atendimento faz toda a diferença”, afirmou, ao relacionar a ampliação a um esforço de gestão e compromisso com a causa pública.

Já a presidente do hospital, Sueli Lopes Telles, disse que a entrega representa mais do que a abertura de novos leitos. Para ela, a estrutura simboliza esperança e dignidade para os pacientes que dependem do SUS. “A inauguração do quarto andar com 32 novos leitos dedicados exclusivamente ao atendimento oncológico é um marco na história da oncologia do Estado”, destacou, lembrando que a expansão só foi possível pela união de diferentes setores.

Com os novos leitos, o HCAA passa a contar com 124 vagas, entre enfermarias, UTI e leitos-dia. Desse total, 55 são habilitados pelo SUS, nove destinados a pacientes particulares e 60 incorporados neste ano ao sistema público. Em dezembro de 2024, outros 32 leitos já haviam sido inaugurados.

Instituição privada e filantrópica fundada em 1995, o HCAA responde por 72% dos atendimentos oncológicos do SUS em Mato Grosso do Sul. Em 2024, registrou mais de 224 mil atendimentos e mantém média de 17 mil procedimentos por mês, reforçando sua posição como principal referência no setor no Estado.

