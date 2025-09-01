Homem é indiciado por utilizar documentos de trabalhador e sacar abono salarial em Fátima do Sul

Indivíduo responderá por estelionato e também possui histórico criminal por ser indiciado em três ações de tráfico de drogas, sendo condenados em duas.

Nesta segunda-feira (1º), um homem de 27 anos pelo crime de estelionato por abrir uma conta digital e utilizar os documentos de identidade de um trablhador da cidade indevidamente.

O homem transferiu irregularmente valores referentes ao abono salarial do trabalhar, que descobriu que foi vítima do golpe quando tentar sacar o benefício e viu que o valor já havia sido movimentado por transferências via PIX.

Na investigação, a vítima reconheceu o homem como responsável pela abertura da conta fraudulenta. O suspeito da fraude confessou ter utilizado dados de outra pessoa para efetuar o cadastro e realizar as movimentações financeiras.

Também foi descoberto, que o investigado possui um histórico de enovolvimento em crimes, ele responde a três ações criminais por tráfico de drogas e foi condenado em duas delas.

O inquérito policial agora será encaminhado ao Ministério Público, que dará continuidade. Os cidadãos podem enviar denúncias para a Delegacia de Fátima do Sul pelo do telefone (67) 9 9891-1063 ou pleo Instagran (sigfatsul_policiacivilms).

