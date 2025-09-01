Produção de petróleo e gás no Brasil ultrapassa 5 milhões de barris por dia pela primeira vez

Marca histórica foi impulsionada pelo pré-sal, que concentrou quase 80% do total extraído em julho



A indústria de petróleo e gás no Brasil registrou em julho um marco inédito: a produção diária superou a barreira dos 5 milhões de barris equivalentes, alcançando 5,160 milhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (1º) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O resultado reflete o crescimento tanto do petróleo quanto do gás natural. No caso do petróleo, a produção foi de 3,959 milhões de barris por dia, 22,5% acima do volume de julho de 2024. Já o gás natural chegou a 190,89 milhões de metros cúbicos diários, alta de 26,1% no mesmo período de comparação.

Grande parte desse desempenho vem do pré-sal, responsável por 79% da produção total. Apenas em julho, a região produziu 4,077 milhões de barris por dia, extraídos de 169 poços. O campo de Tupi, na Bacia de Santos, segue como o mais produtivo, enquanto a plataforma FPSO Guanabara, em Mero, registrou sozinha 184,3 mil barris diários.

A Petrobras, operando isoladamente ou em consórcios, concentrou quase 90% de toda a produção nacional. Em termos geográficos, o Rio de Janeiro mantém a liderança: 88% do petróleo e 77% do gás natural extraídos no país vieram de áreas do estado.

No cenário internacional, o Brasil aparece na oitava posição entre os maiores produtores de petróleo, conforme o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). Os cinco líderes mundiais — Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Canadá e Irã — respondem por aproximadamente metade da produção global.

Outro dado destacado pela ANP é o aproveitamento do gás natural. Do total extraído, 97,1% tiveram uso: 54% foram reinjetados nos poços, 33% destinados ao mercado e 10% empregados como energia nas plataformas. Apenas uma fração inferior a 3% foi queimada.

*Com informações da Agência Brasil

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram