Hospital Cassems de Três Lagoas Celebra 15 Anos de atuação na Região Leste

Unidade comemora trajetória de expansão e assistência à saúde com marcos de atendimento no próximo dia 5 de abril

No próximo dia 5 de abril, o Hospital Cassems de Três Lagoas completa 15 anos de fundação. A data marca uma trajetória de consolidação da unidade como um dos principais polos de assistência médico-hospitalar da região Leste de Mato Grosso do Sul, atendendo não apenas a comunidade local, mas também municípios vizinhos.

Desde sua inauguração, em 2011, o hospital passou por ciclos significativos de modernização. O que começou como uma estrutura de apoio básico evoluiu para um centro de alta complexidade que, hoje, conta com pronto-atendimento 24 horas, centros cirúrgicos equipados.

Em 2015, o hospital transformou a saúde de Três Lagoas, ao inaugurar a primeira Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da região. De lá para cá, o serviço já acolheu 864 recém-nascidos, consolidando o hospital como a referência máxima em cuidado neonatal e alta complexidade para beneficiários da Costa Leste do estado.

A enfermeira responsável técnica pela UTI neonatal, Maria Heloísa, destaca que o cuidado multidisciplinar, a assistência humanizada, com foco na família, e o compromisso com a segurança do paciente são os grandes diferenciais do atendimento.

“Nós temos uma equipe multiprofissional completa e integrada, composta por enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e assistente social que atuam de forma articulada no cuidado ao recém-nascido e à família. Oferecemos uma assistência centrada no recém-nascido e na família, incentivando a presença e participação dos pais no cuidado. Nós também temos um forte compromisso com a segurança do paciente, com protocolos bem definidos de limpeza, desinfecção, prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde e monitoramento contínuo de boas práticas”, explica a enfermeira.

Katia Xavier de Mattos Yanez é mãe de trigêmeos e, ao descobrir a gravidez, todas as preocupações que uma gestação de risco traz a deixaram aflita. Porém, assim que conheceu a estrutura do Hospital Cassems de Três Lagoas, ela se sentiu mais tranquila.

“Em 2022, eu descobri que estava grávida de trigêmeos. Aí começaram as preocupações, 43 anos, primeira gravidez. Então, procurei um médico para gravidez de risco e ele me falou sobre a UTI neonatal do hospital e eu fui fazer uma visita e fui muito bem recebida e tratada com respeito e carinho. Então, pensei que ali era um bom lugar para receber meus nenês. Me senti confiante e segura, mas não sabia que ficaria tão surpresa com a estrutura”, conta.

Quando chegou o momento de trazer ao mundo os pequenos João Lucas, Alice e Ruan Miguel, Katia e o marido João Paulo Vera Yanez já se impressionaram na chegada ao hospital.

“Em junho de 2023, chegou a hora e o hospital estava com tudo pronto para nos receber. Fomos muito bem recepcionados. Meus trigêmeos nasceram bem, graças a Deus, e foram para a UTI Neonatal. A partir dali, conheci pessoas maravilhosas, com muito amor e dedicação para doar. Sinceramente, fiquei muito surpresa com uma equipe inteira seguindo pelo mesmo caminho. A cada dia difícil que passamos ali dentro, eles nos davam esperança. Aquela equipe faz tudo pela vida e eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão por cada pessoa, por cada palavra, cada abraço que recebi nos momentos difíceis que ali passamos. A UTI do Hospital Cassems de Três Lagoas cuida não somente dos pequenos, mas da família toda”, agradece Katia.

Para o gerente da unidade hospitalar, Efrain Gomes, a aquisição de uma estrutura hospitalar pela Caixa dos Servidores em Três Lagoas abriu uma porta de possibilidades para o cidadão três-lagoense e para os demais habitantes da costa Leste do Mato Grosso do Sul.

“Os investimentos aqui realizados foram gradativamente transformando o antigo hospital numa Instituição de Saúde respeitada e acolhedora. A estrutura física existente ganhou uma arquitetura mais refinada e, simultaneamente, acontecia a construção das duas UTIs, Geral e Neonatal, que supriria uma grande necessidade no tratamento de alta complexidade. Hoje, o Hospital Cassems de Três Lagoas tem o orgulho de poder participar do cuidado da saúde da população, oferecendo uma hotelaria confortável aos seus pacientes e acompanhantes, uma equipe bem treinada e acolhedora, além de equipamentos e instrumentais de última geração”, explica Gomes.

De acordo com o presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, o Hospital Cassems de Três Lagoas tornou-se um polo importantíssimo para a Saúde da região Leste, ao atender a população de vários municípios ao redor.

“Há quinze anos, o Hospital Cassems de Três Lagoas era um grande sonho dos beneficiários da região Leste do estado. Hoje, ele é referência em atendimento para as cidades no entorno e vai ao encontro de tudo o que nós pregamos que é um trabalho honesto, ágil, profissional e com qualidade”, pontua Ayache.

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