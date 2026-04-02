Veículo furtado é recuperado e jovem de 22 anos é preso em Coxim

Ações ocorreram entre a manhã e a tarde desta quinta-feira na Vila Taquari e na região central da cidade

Um veículo com registro de furto foi recuperado e um jovem de 22 anos foi preso nesta quinta-feira (2), em Coxim, em ocorrências registradas em pontos diferentes do município.

A recuperação ocorreu por volta das 7h, na região da Vila Taquari. Durante patrulhamento, policiais receberam informação sobre a possível localização de um automóvel com restrição por furto. No local indicado, o veículo foi encontrado e, após consulta aos sistemas, foi confirmada a ocorrência. O carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Já no período da tarde, após diligências relacionadas ao caso, uma denúncia anônima indicou que o suspeito estaria em uma obra na Rua 10 de Dezembro, na área central da cidade. No endereço informado, o jovem foi abordado.

Segundo o registro, ele confessou ter pegado a motocicleta na noite anterior. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

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