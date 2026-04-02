PSDB se fortalece em MS e projeta chapa competitiva para 2026, destaca Dr. Victor Rocha

O vereador Dr. Victor Rocha, líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal de Campo Grande, destacou o momento de fortalecimento e organização do partido visando as eleições de 2026.

Após reunião com lideranças estaduais e nacionais, incluindo o deputado Caravina e o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, o parlamentar afirmou que a sigla já avança na construção de chapas competitivas para deputado federal e estadual.

“O PSDB vive um novo momento. É um partido que vem se renovando e crescendo proporcionalmente em todo o país”, afirmou.

Segundo o Dr. Victor, Campo Grande terá papel estratégico nesse processo, com nomes consolidados e com histórico eleitoral relevante. “Daqui da Câmara, eu, o Flávio e o Pitu somos pré-candidatos a deputado estadual, e o Juari é pré-candidato a deputado federal. Quando analisamos a votação de cada um na última eleição, temos a dimensão da capilaridade e da força eleitoral que esse grupo possui”, destacou.

O vereador ressaltou ainda que o grupo chega competitivo para o próximo pleito, com reais condições de conquistar espaço nos parlamentos estadual e federal. “São nomes preparados, que conhecem a cidade, têm trabalho prestado e chegam com condições reais de ocupar essas cadeiras, contribuindo com o fortalecimento do partido”, completou.

Além disso, Dr. Victor reforçou o alinhamento do PSDB com as principais lideranças do estado, como o governador Eduardo Riedel e o pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja. A meta da sigla em Mato Grosso do Sul é eleger um deputado federal e até quatro deputados estaduais, consolidando o protagonismo do PSDB no cenário político estadual.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram