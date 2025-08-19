Hospital Cassems da Capital inaugura serviço de Cirurgia Robótica Ginecológica com palestra de referência nacional

Após urologia e gastroenterologia, a unidade hospitalar está apta para realizar procedimentos ginecológicos com o sistema robótico

Depois de revolucionar os procedimentos em urologia e gastroenterologia, a tecnologia robótica chega para transformar a ginecologia na capital sul-mato-grossense, com o lançamento da cirurgia robótica ginecológica, na noite da última segunda-feira (18), no Hospital Cassems de Campo Grande (HCCG).

O evento também contou com a palestra “Ginecologia Robótica 5.0: como a tecnologia está redefinindo o cuidado ginecológico”, ministrada pelo médico Rogers Camargo Mariano da Silva, referência nacional em cirurgia minimamente invasiva e robótica. O médico também participa dos primeiros procedimentos cirúrgicos ginecológicos realizados por meio do sistema robótico, que acontecem nesta terça-feira (19).

A médica ginecologista e diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, destaca que a Caixa dos Servidores continua antenada com as novas tecnologias e sempre pensando no futuro.

“A Cassems investe, mais uma vez, na tecnologia e no futuro, entendendo o investimento como um real valor na saúde dos cidadãos sul-mato-grossenses. O parque tecnológico de robótica é feito para várias especialidades e, progressivamente, nós vamos avançar nas vantagens de se ter uma cirurgia robótica. Nós não podemos parar o futuro e esse investimento veio com seriedade e um olhar atento a população do Mato Grosso do sul, do que há de novo, no que há de impacto na saúde”, pontua a diretora.

Uma das profissionais que participarão das primeiras cirurgias robóticas ginecológicas no HCCG, a médica ginecologista e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Mato Grosso do Sul (Sogomat, Rita Tavares dos Santos, explica como funciona o procedimento e quais são as suas vantagens.

“A cirurgia robótica é uma evolução tecnológica da cirurgia ginecológica minimamente invasiva e ela vem para complementar a cirurgia laparoscópica. É uma laparoscopia assistida pelo robô. Ao invés do cirurgião estar ao lado do paciente, é o robô. Ele controla por meio de um console e, com isso, a gente consegue dar uma qualidade cirúrgica superior, eliminando os tremores, minando os tremores, conseguindo fazer movimentos mais delicados, entre outros. Então, a gente consegue dar uma qualidade cirúrgica para patologias cada vez mais complexas”, esclarece a médica.

Rita ainda elucida que a “Laparoscopia é uma cirurgia feita sem cortes, apenas com pequenos orifícios por onde entra a ótica e as pinças para que seja trabalhado dentro da barriga da paciente. Dessa forma, o cirurgião não coloca a mão diretamente dentro da barriga”.

A secretária Municipal de Saúde, Rosana Leite, prestigiou o lançamento da cirurgia robótica ginecológica no Hospital Cassems da Capital, reconheceu os investimentos feitos pela Caixa dos Servidores.

“A Cassems está de parabéns porque, mais uma vez, sai na frente e, com isso, a gente espera que outros hospitais venham caminhar lado a lado. Hoje, o sistema robótico traz mais uma especialidade, que no caso é a ginecologia. Já está provado cientificamente, quanto essa tecnologia é tão boa para os nossos usuários”, avalia a secretária.

O lançamento da cirurgia robótica ginecológica no HCCG contou com a participação do especialista em ginecologia e obstetrícia, Rogers Mariano. Com ampla atuação em cirurgia minimamente invasiva e robótica, Rogers, que também é professor de ginecologia na faculdade de medicina do ABC, ministrou a palestra “Ginecologia 5.0: como a tecnologia está redefinindo o cuidado ginecológico”.

O especialista vai participar das duas primeiras cirurgias robóticas ginecológicas realizadas no hospital da Caixa dos Servidores de Campo Grande. Rogers explica a ruptura dos paradigmas das cirurgias convencionais.

“É um processo disruptivo, porque a gente foi ensinado a operar ao lado do paciente e, dentro do conceito da cirurgia robótica, você tem um equipamento que interpõe entre o médico e o paciente. É um equipamento que permite que a gente tenha um tato mais delicado com o tecido, com uma recuperação melhor e menor período de internação. É uma ferramenta que melhora a qualidade do cirurgião, que entrega mais e melhor”, afirma Mariano.

O médico destaca o papel da Caixa dos Servidores em trazer esse tipo de tecnologia para o Mato Grosso do Sul e que muitos desses avanços ainda estão por vir.

“Quando a gente vê uma empresa como a Cassems se dispondo a também ser disruptiva e pensar no futuro, é ótimo. Porque a gente está só no começo e tem muita tecnologia por chegar que vai impactar na conduta e melhorar a entrega. É louvável e a gente precisa agradecer a Cassems e ser parceiro de instituições como essa, que pensam grande”.

Por Assessoria

