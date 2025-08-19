Corpo de homem é encontrado em estado avançado de decomposição em Ponta Porã

Vítima estava desaparecida desde domingo e corpo foi localizado próximo a salão de beleza no bairro Salgado Filho

O corpo de Alceu Franco, de 57 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (19) no bairro Salgado Filho, em Ponta Porã, em estado avançado de decomposição. Segundo moradores, ele estava desaparecido desde o último domingo.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de latrocínio, já que a motocicleta da vítima não foi localizada. O corpo foi encontrado próximo a um salão de corte de cabelos frequentado por Alceu, após vizinhos perceberem odor intenso no local.

Equipes da Polícia Civil e peritos estiveram no local para realizar os procedimentos legais e iniciar a investigação.

