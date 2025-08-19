Mercadorias contrabandeadas avaliadas em R$1,4 milhão são apreendidas em Dourados

Cigarros, eletrônicos e veículos foram localizados durante operação da Receita Federal e Polícia Civil nos distritos de Vila Vargas e Picadinha



Uma operação de fiscalização nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, em Dourados, terminou com a apreensão de mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 1,4 milhão. A ação, realizada na última semana, integrou a operação “Protetor e Divisas” e contou com a participação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e da Receita Federal, com apoio do Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR).

Entre os itens encontrados estavam caixas de cigarros, aparelhos celulares de diferentes marcas – como Apple e Xiaomi –, iPads, iPods e canetas de mounjaro. Parte do material era transportado em três veículos interceptados na região. Em uma casa aparentemente abandonada, os agentes também localizaram mais cigarros e produtos de procedência ilícita.

Segundo informações da Receita Federal, os cigarros não poderão ser comercializados e serão destruídos. Já os eletrônicos e outros itens poderão ter destinações diversas, como leilões, doações a instituições sociais ou incorporação ao uso de órgãos públicos.

As cargas apreendidas e os veículos foram levados ao pátio da Receita Federal em Ponta Porã, enquanto os cigarros recolhidos na residência de Dourados foram encaminhados para Campo Grande, onde passarão pelos trâmites legais.

