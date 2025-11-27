Hospital Adventista do Pênfigo ficará sem convênio com a SES e 45 leitos destinados ao SUS serão desativados na Capital

O Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, deixará de atender pacientes pelo convênio com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) a partir do dia 30 de novembro. Com o fim da parceria, 45 leitos exclusivos para o SUS, sendo 15 de UTI e 30 clínicos, serão desmobilizados e não estarão mais disponíveis para a rede pública.

De acordo com a SES, o convênio firmado com o hospital desde 2024 sempre teve caráter temporário, com prazo de início e término previamente definidos. Por isso, segundo a pasta, não haverá renovação após o encerramento previsto para este mês.

A Secretaria informou ainda que a Central de Regulação já foi notificada sobre o fim do contrato, motivo pelo qual o hospital deixou de receber novos pacientes para evitar internações que posteriormente precisem de transferência. Atualmente, 25 pessoas seguem internadas e deverão ser encaminhadas para outras unidades da rede estadual de saúde, conforme o perfil clínico de cada uma.

A parceria entre o Hospital Adventista do Pênfigo e a SES começou de forma reduzida, com cinco leitos de UTI e 20 clínicos na Unidade Centro. No entanto, diante da alta demanda e da capacidade de ampliação do hospital, um aditivo firmado em dezembro de 2024 acrescentou outros 10 leitos de CTI (UTI) e 20 leitos clínicos na Unidade Matriz, todos destinados exclusivamente aos pacientes do SUS.

Atualmente, os 45 leitos estão 100% ocupados. Com o encerramento do convênio, toda a estrutura será desmobilizada no fim do mês, e os pacientes precisarão ser transferidos para outros serviços públicos de saúde.

Em nota, o hospital afirmou que tentou manter parte da oferta ao SUS por meio de um novo contrato, desta vez com a Prefeitura de Campo Grande. Em setembro, a instituição disponibilizou 8 leitos de UTI e 35 clínicos para eventual contratualização municipal via Sesau. No entanto, até agora, não houve resposta oficial, apenas tratativas em reuniões.

O que diz a SES

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a SES reforçou que o convênio sempre foi temporário e que o contrato se encerra em 30 de novembro, sem renovação prevista. A SES informou ainda que o hospital já não recebe novos pacientes e que caberá ao Pênfigo solicitar à Regulação Estadual as transferências dos internados.

Confira a nota na íntegra

“A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) informa que o convênio de leitos mantido com o Hospital do Pênfigo sempre teve caráter temporário, com data de início e data de término previamente estabelecidas, não sendo um serviço permanente da rede. Esse convênio encerra-se em 30 de novembro, conforme previsto.

Dessa forma, não haverá renovação após o fim do período pactuado. O Hospital do Pênfigo e a Central de Regulação estão cientes da conclusão do convênio, e a unidade não está recebendo novos pacientes, justamente para evitar admissões que precisem de transferência.

Em relação aos pacientes ainda internados, a SES esclarece que o Hospital do Pênfigo deverá solicitar à Regulação Estadual a transferência do cuidado, conforme o perfil clínico de cada caso. A Central de Regulação organizará o encaminhamento para outras unidades da rede, garantindo continuidade assistencial e segurança aos pacientes.”

O encerramento do convênio deve aumentar a pressão sobre a rede pública, que receberá os pacientes atualmente internados e deixará de contar com os 45 leitos adicionais do hospital.

