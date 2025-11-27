Rede Limpa retira 15 mil metros de fios irregulares e abandonados em 43 postes em Campo Grande

O projeto piloto Rede Limpa retirou aproximadamente 15 mil metros de cabos irregulares e abandonados em 43 postes do Centro de Campo Grande, em uma operação que começou na noite desta quarta-feira (26). A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança, mobilidade e organização visual na região. O plano da Prefeitura é expandir a ação para os bairros, criando uma rotina permanente de ordenamento da rede aérea.

A operação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) e a concessionária Energisa.

Foram atendidos 21 postes na Rua 13 de Maio e 22 na Avenida Calógeras. Em média, foram removidos cabos de 12 pontos por poste. As equipes iniciaram os trabalhos às 22h, horário escolhido para minimizar impactos no trânsito e na circulação de pedestres.

A primeira etapa aconteceu no quadrilátero formado pelas avenidas Mato Grosso, 13 de Maio, Afonso Pena e Calógeras. Também foram incluídas ruas internas como 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, Maracaju, Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco.

De acordo com a Energisa, as 144 empresas cadastradas foram previamente notificadas. No entanto, anos de instalações clandestinas causaram acúmulo de cabos, sobrecarga nos postes e riscos à população.

A operação é coordenada por um Grupo de Trabalho formado por vários órgãos públicos e técnicos. Participam a Agems, a Sear (Secretaria Especial de Articulação Regional), a Defesa Civil, a Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), além da Energisa. As equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) também estiveram no local. A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) forneceu caminhões para retirada dos descartes.

Segundo o secretário especial de Articulação Regional, Darci Caldo, a cooperação entre município, agência reguladora e concessionária foi essencial para tirar o projeto do papel.

“O acúmulo de cabos instalados de forma irregular ao longo dos anos tem causado riscos elétricos, acidentes, prejuízos à mobilidade e comprometimento da estética do Centro. Na ação desta noite, foram removidos fios clandestinos, partidos, abandonados ou sem identificação, preservando-se apenas as fibras ópticas devidamente regularizadas”, destacou.

Após a limpeza dos postes, haverá rondas preventivas pelas forças de segurança para evitar novas ligações clandestinas. O projeto prevê ainda monitoramento contínuo da rede e a possibilidade de ampliação para outros bairros da capital, consolidando o Rede Limpa como um modelo permanente de gestão e organização da fiação aérea em Campo Grande.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande