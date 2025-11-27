Saga sobre o comando do PSDB pode chegar ao fim nesta quinta-feira

A disputa interna pelo comando do PSDB em Mato Grosso do Sul deve finalmente ser encerrada nesta quinta-feira (27), quando lideranças tucanas do Estado se reúnem em Brasília para participar da posse de Aécio Neves como presidente nacional da sigla, o que pode vir a selar o novo arranjo partidário no Estado. A informação foi reforçada pelo deputado estadual, Pedro Caravina (PSDB), que, durante sessão dessa quarta-feira (26) na Assembleia Legislativa, admitiu que a definição deve ocorrer a partir da definição da nacional.

Durante sua fala, Caravina destacou o peso político do PSDB sul-mato-grossense e a necessidade de reorganização da legenda. Segundo ele, o partido passa por um processo de reconstrução após perda de quadros importantes, mas ainda mantém forte capilaridade no Estado.

“O PSDB tem seis deputados estaduais, três federais, e mesmo com alguns prefeitos que deixaram o partido para ir ao PL e PP, ainda constitui 20 prefeitos. Então, é um grande partido do Mato Grosso do Sul e agora está se reconstruindo a nível nacional”, disse durante discurso.

O parlamentar afirmou ainda que o PSDB busca retomar protagonismo no cenário político brasileiro, apostando em uma linha mais equilibrada e distante dos extremos.

Caravina também comentou que, até então, as informações internas apontavam para a escolha do deputado federal Beto Pereira como futuro presidente do diretório estadual. “Estava programado que o Beto assumiria e eu ficaria junto com ele para ajudar na chapa estadual. Mas precisa saber se isso mesmo está mantido. Amanhã vamos saber tudo, estou indo lá para isso também”, declarou.

Definição em Brasília

Os deputados Caravina e Lia Nogueira estarão presente, representando a bancada estadual da sigla. Os deputados federais, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende também devem estar na posse.

Geraldo Resende, que assumiu a direção do partido após a saída de Reinaldo Azambuja para o PL, também tem interesse em continuar no comando do partido, mas a definição final, deve ficar para a nacional.

Por Brunna Paula