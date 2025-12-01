Homem morre após ser diagnosticado com Dengue e ter complicações, em Campo Grande

Na manhã deste ultimo domingo (30), um homem, de 47 anos, que não teve suas informações divulgadas, morreu após ser diagnosticado com dengue e ter complicações., em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima pediu dispensa do trabalho após sentir mal-estar e foi encaminhado para o posto de saúde, onde foi diagnosticado com Dengue. No hospital, recebeu medicação e recebeu alta.

Em casa, por volta das 4 horas da madrugada, sua saúde piorou e ele foi encaminhado novamente até a Unidade pelos familiares.

O paciente deu entrada na unidade às 5h20, mas não resistiu e teve o óbito confirmado às 6h08.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte decorrente de fato atípico.