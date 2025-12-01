Hospital Dia do HU promove ações de conscientização no Dezembro Vermelho com distribuição de preservativos e testes de HIV

O Hospital Dia do HU-UFMS/Ebserh (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) realiza, na próxima terça-feira (2), uma programação especial em referência ao Dia Mundial de Luta contra a Aids e à campanha Dezembro Vermelho, mês dedicado à prevenção, conscientização e enfrentamento ao HIV e outras ISTs (infecções sexualmente transmissíveis).

Logo na entrada principal da unidade, pacientes, acompanhantes e colaboradores poderão retirar preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e autotestes de HIV, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Além disso, quem passar pelo local será convidado a participar de um quiz educativo sobre HIV/Aids e a acompanhar o tradicional “estouro do balão”, recheado de doces, que simboliza o rompimento do estigma ainda associado à doença.

As ações começaram já nesta segunda-feira (1º), com a divulgação de um vídeo educativo sobre HIV/Aids e ISTs. Ao todo, serão quatro vídeos, publicados semanalmente até o fim de dezembro, abordando formas de prevenção, transmissão e tratamento, em linguagem acessível ao público geral.

Segundo o Ministério da Saúde, as ISTs são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos transmitidos principalmente por meio de relações sexuais sem o uso de preservativo. A transmissão também pode ocorrer da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação, e, em situações menos comuns, pelo contato com secreções contaminadas por mucosas ou feridas na pele.

Com a programação, o HU reforça seu compromisso com a prevenção e com o combate ao estigma, destacando que informação e acesso a métodos de proteção são fundamentais para reduzir novos casos e promover saúde integral à população.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais