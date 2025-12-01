Imóvel abandonado é tomado por fogo, na Avenida Mascarenhas de Moraes

Na noite deste domingo (30), um prédio, localizado na Avenida Mascarenhas de Moraes, em Campo Grande, foi tomado por altas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local. Não há informações sobre feridos.

Segundo as informações iniciais, o prédio, dividido em área comercial e residencial, estava abandonado há anos. No entanto, o imóvel estava sendo ocupado por indivíduos em situação de rua.

Até o momento não há informações sobre feridos e nem a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros estava local para realizar o controle do fogo.

O caso segue sendo investigado.