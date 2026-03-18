Hemosul Móvel percorre MS e arrecada 57 bolsas de sangue em ação na UFMS

Unidade itinerante amplia coleta no interior e cadastrou 51 voluntários para medula óssea durante mobilização na Capital

A unidade itinerante da hemorrede estadual segue percorrendo Mato Grosso do Sul ao longo de março com a rota do Hemosul Móvel, iniciativa que leva estrutura para coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea a diferentes regiões.

Antes de iniciar a agenda no interior, a equipe promoveu dois dias de mobilização na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande. A ação resultou na arrecadação de 57 bolsas de sangue — 37 no primeiro dia e 20 no segundo.

Durante a atividade, 51 pessoas também se cadastraram no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), sendo 26 registros no primeiro dia e 25 no segundo.

O veículo é equipado com estrutura interna para triagem, coleta e acolhimento dos doadores, além de sistema de climatização e equipamentos laboratoriais. A proposta é ampliar o alcance das campanhas e facilitar o acesso da população, especialmente em municípios onde não há unidades fixas de coleta.

“Atualmente, apenas entre 10 e 15 municípios contam com estrutura para coletas externas. Com a unidade móvel conseguimos ampliar esse alcance e fortalecer os estoques estratégicos da hemorrede, garantindo suporte para cirurgias, atendimentos de urgência e tratamentos em todo o Estado”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Entre os participantes da mobilização na UFMS estava Vitor Alex, cadeirante que realizou a primeira doação de sangue. O primeiro a participar da campanha da unidade móvel no campus foi o doador Breno Minervini Garcia Terra.

“Já sou doador desde 2014 e me sinto muito importante fazendo parte de uma campanha que salva vidas. Doem sangue, gente, é muito importante. Pode não parecer agora, mas a gente pode precisar no futuro. E quanto mais sangue disponível, maior será o número de vidas que conseguimos salvar”, declarou.

A agenda do Hemosul Móvel continua no interior do Estado nos próximos dias. A unidade estará em Brasilândia no dia 24, segue para Aparecida do Taboado no dia 25 e encerra a rota do mês em Inocência no dia 26.

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