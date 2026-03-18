Medicamentos irregulares são apreendidos durante fiscalização na BR-163

No total foram apreendidas 58 unidades, entre canetas para emagrecimento e anabolizantes

Na manhã de terça-feira (17), uma abordagem de rotina terminou com a apreensão de medicamentos irregulares na BR-163, em Sorriso, Mato Grosso. Condutor afirmou que havia passado por Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul.

A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que interceptou um VW Polo no km 733 da rodovia. Durante a conversa, o motorista apresentou versões contraditórias sobre o trajeto, o que levantou suspeitas.

Na vistoria, os agentes encontraram uma sacola com diversos medicamentos aos pés do passageiro. Questionado novamente, o condutor admitiu que, além de Campo Grande, também esteve no Paraguai, onde comprou os produtos.

Ao todo, foram apreendidas 58 unidades, entre canetas para emagrecimento e anabolizantes. O motorista não apresentou nota fiscal nem autorização para transportar os itens e disse que levaria a carga até Peixoto de Azevedo.

Diante da irregularidade, os dois ocupantes do veículo foram encaminhados à Polícia Federal em Sinop, junto com os produtos irregulares.

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