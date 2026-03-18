Ferro-velho sob denúncia termina com três detidos e apreensão de drogas e 22 celulares em Três Lagoas

Local já era alvo de queixas por suspeita de receptação e comércio de entorpecentes

Três homens foram detidos na última terça-feira (17), durante ação da Força Tática do 2º BPM (2º Batalhão da Polícia Militar) em Três Lagoas. A abordagem ocorreu na rua Olivia Garcia Dias, no bairro Jardim Flamboyant, em frente a um ferro-velho que já vinha sendo alvo de denúncias por supostamente receber materiais de origem furtada e funcionar como ponto de venda de drogas.

Conforme a ocorrência, os policiais realizavam policiamento na região quando visualizaram quatro indivíduos em atitude considerada suspeita em frente ao estabelecimento. Diante das informações já existentes sobre o local, foi realizada a abordagem.

Com um dos homens, de 21 anos, foram encontrados fios de cobre já queimados. Com outro, de 50 anos, os policiais localizaram uma pedra de crack, pesando 0,5 grama, além de um montante de fios ainda encapados. Segundo relato feito no local, o material seria trocado por entorpecentes, o que foi confirmado por um terceiro homem, de 39 anos, que o acompanhava.

Durante buscas no imóvel, a equipe apreendeu ainda duas pedras de crack, que juntas pesavam 5 gramas, uma porção de maconha de 2,2 gramas e quatro balanças de precisão.

Também foram encontrados diversos produtos sem comprovação de origem lícita, entre eles 22 aparelhos celulares, uma mesa de som, uma serra do tipo makita, um quadro de bicicleta elétrica e uma bateria veicular de 45 amperes.

O material foi apreendido e os envolvidos encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

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