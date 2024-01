Curada de doença rara no Brasil, servidora pública estadual lança o livro ‘’À espera de um milagre’’

A fé como principal medicamento para ser curada de uma doença rara no Brasil e autoimune (dermatomiosite) o clamor contínuo a Deus para o restabelecimento físico formam o pano de fundo da obra ‘’ À espera de um milagre’’, da escritora Elyzer Maria da Silva (Ely). A obra será lançada no dia 10 de fevereiro, às 19h30min.

A autora decidiu fazer o lançamento de seu primeiro livro na própria residência (Rua Zeca Atanásio, 330 –Residencial União II) como forma de gratidão àqueles que se reuniam no local para, juntamente com ela naqueles momentos difíceis, formar uma corrente de oração e buscando o fortalecimento espiritual para Deus operar um milagre.

Foram dias muito difíceis, segundo Elyzer.

Porém, mas a sua crença em Deus fez com que fosse curada, tanto que voltou a ao trabalho no órgão do Governo do Estado (é gradua em Enfermagem e lotada na Secretaria de Saúde) ao mesmo tempo que vem proferindo palestras para falar do milagre que ela esperava e que, pela vontade de Deus, aconteceu.