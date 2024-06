Governo investe R$ 23 milhões na construção do Hospital Municipal de Água Clara

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), investirá R$ 23.333.567 na construção do Hospital Municipal de Água Clara, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (12).

O recurso é proveniente do Fundo Especial de Saúde e será repassado ao município por meio do Fundo Municipal de Saúde de Água Clara em 10 parcelas de R$ 2.333.356,70, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado.

Para a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Dra. Crhistinne Maymone, o investimento reforça o compromisso do Governo com o fortalecimento da regionalização da saúde.

“Estamos sempre dispostos a ouvir as demandas e ajudar os municípios na área da saúde, que é uma prioridade para a gestão. Fazemos o possível para contribuir. Esse investimento vai transformar os serviços de saúde em Água Clara”, disse.

O convênio terá vigência de 24 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme a legislação, caso haja interesse entre os participantes.

Confira a publicação do DOE clicando aqui.

Com Informações Comunicação SES

