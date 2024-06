Brasil vence a Bulgária e mantém invencibilidade na Liga das Nações de Vôlei Feminino

Sem dificuldades, o Brasil venceu a Bulgária, nesta sexta-feira (14), em jogo válido pela fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2024, em Hong Kong, na China. As comandadas de José Roberto Guimarães bateram a seleção europeia por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/11 e 25/23. Com o resultado, a Seleção Brasileira mantém a invencibilidade da competição. São 11 vitórias em 11 jogos. O Brasil, que já está classificado para as quartas, é o líder da competição com 31 pontos.

Tainara foi a grande destaque da vitória brasileira. Com 19 pontos, a oposta foi a maior pontuadora do jogo. Foram 14 de ataque, 2 de bloqueio e três de saque. Ana Cristina também esteve em um dia inspirado. Foram 15 Pontos, sendo 11 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque.

Com a classificação para as Olimpíadas assegurada desde o ano passado, Zé Roberto Guimarães tem observado o rendimento das jogadoras em quadra. A partir disso, definirá a lista de 12 atletas que irão a Paris (uma 13ª acompanhará o grupo, mas só poderá ser acionada em caso de corte).

O próximo jogo da Seleção Brasileira será contra a Turquia, às 6h (horário de Brasília), em Hong Kong, China.

