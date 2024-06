Sem sinais de agressão, homem é encontrado morto na Vila Aimore

Polícia investiga a causa da morte

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto nessa quinta-feira (13), em uma rua do bairro Vila Aimore, em Campo Grande. Ele teria recebido ajuda dos moradores horas antes de morrer.

Segundo informações da polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores da região, constando o óbito da vítima logo após a chegada no local.

Para as autoridades, os vizinhos relataram terem visto o homem ainda com vida durante a tarde. Uma das testemunhas disse que seu filho chegou a ajudar o homem, o colocando sentado sob a sombra de uma árvore. Horas depois, ele já foi encontrado sem vida perto de alguns entulhos.

Sem sinais pelo corpo, equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cpeol.

