Governo de MS nomeia 35 novos servidores para a Secretaria de Estado de Saúde

Foi publicado hoje (14) no Diário Oficial do Estado, o decreto com a nomeação de 35 aprovados no Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde, para a carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde.

As nomeações são para as funções de Assistente Social (1), Biólogo (1), Cirurgião-Dentista (2), Enfermeiro (15), Farmacêutico – Área 2 (2), Gestor de Serviços de Saúde – Direito (1), Sanitarista (3), Assistente de Serviços de Saúde (3), Técnico de Enfermagem (5) e Agente condutor de veículos (2). No anexo ao decreto estão o número de inscrição, nome do candidato, cargo/função, condição e classificação.

O ato assinado pelo governador Eduardo Riedel está na edição n. 11.584 do Diário Oficial do Estado (DOE), nas páginas 148 e 149.

Com informações da Agência de Notícias MS

