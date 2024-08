A aposta foi feita em uma Casa Lotérica da cidade na modalidade aposta simples

Em Dourados um apostador acertou as 5 dezenas do sorteio da Mega-Sena realizado ontem (13), e levou prêmio de R$ 40.942,72.

A aposta foi feita em uma Casa Lotérica da cidade na modalidade aposta simples. Além do prêmio da quina, outras quatro apostas feitas no município também saíram com R$919,60 reais, ao acertarem quatro números do sorteio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram