Colisão entre duas carretas mata uma pessoa em Dourados

Agora na tarde desta quarta-feira(14), ocorreu uma colisão entre duas carretas na MS-270, próximo a Itahum, distrito de Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, testemunhas disseram aos bombeiros que os veículos pegaram fogo após a batida.Conforme registro de ocorrência, uma pessoa morreu e o motorista do outro veículo foi resgatado com vida.

Ainda não há mais informações sobre o acidente ocorrido na MS-270.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.