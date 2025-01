Governo de MS lança programa e repassa recursos para municípios garantirem vacinação contra a dengue

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), lançou a campanha “MS Vacina Mais – Dengue”, Com o objetivo de fortalecer a imunização e prevenir casos graves de dengue. A iniciativa têm como foco crianças e adolecentes entre 10 e 14 anos e ocorrererá entre os dias 27 de janeiro e 25 de fevereiro. O projeto inclui o repasse de incentivo financeiro provisório aos municípios.

Os municípios receberão os recursos em duas parcelas, sendo a primeira destinada à organização das atividades e a segunda vinculada ao desempenho alcançado durante a campanha. Os valores repassados variam entre R$ 50 mil e R$ 120 mil, de acordo com a população-alvo de cada município.

Conforme a programação local, as salas de vacina dos municípios poderão funcionar em horários estendidos e também aos sábados, nos locais onde for necessário para atender a procura, a fim de facilitar o acesso da população e contará com divulgações em mídias locais e busca ativa de pessoas não vacinadas com encaminhamento à sala de vacina.

Os municípios irão preparar e apresentar um cronograma detalhado, de acordo com a realidade local, das atividades à SES para validação pela área técnica e liberação dos recursos. Além da ampliação da cobertura vacinal, a SES acompanhará de perto o desempenho das ações nos municípios, com base nos dados consolidados pelo Boletim Epidemiológico da Dengue.

Com Informações do Gov MS