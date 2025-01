Casal de namorados é preso com 1,6 tonaleadas de maconha e 140kg de skunk, em Ponta Porã

Casal de 24 anos é preso por tráfico de drogas após policiais encontrarem 1,6 tonaleadas de maconha em caminhonete e 140kg de skunk em Renault/Sandero. Ambos os veículos constavem no registro de roubo/furto no Estado de Minas Gerais. Ação foi realizada nessa quarta-feira (22) por uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da PMR (Polícia Militar Rodoviária), em Ponta Porã, cidade distante 313 km de Campo Grande.

Segundo a equipe policial, eles estavam nos arrepoderes da área urbana de Ponta Porã, quando localizaram três homem agindo de forma suspeita. Ao avistaram os policiais, os indivíduos furiram em direção a uma residência, onde tentaram pular o muro dos fundos. Segundo informações do Jornal da Nova, um dos suspeitos falhou na tentativa de fuga e foi contido pelos policiais. Os outros dois ainda não foram localizados.

Uma mulher que estava dentro do imóvel confessou ser dona da propriedade e namorada do homem abordado. Segundo ela, não possuia conhecimento dos veículos no quintal, onde foram encontrados 1,6 tonaleadas de maconha e 140kg de skung, somando um prejuízo estimado em R$ 4.865.000,00.

O casal foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com veículos e drogas.