Mãe vai presa após bebê dar entrada em hospital sem vida e com várias lesões atípicas

Nesta quinta-feira (23), uma criança deu entrada morta no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. A bebê tinha várias lesões.

Por volta das 9h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela mãe na Rua São Luís, no Bairro São Francisco, próximo ao terminal rodoviário da cidade. No entanto, ao chegarem no local, a criança já havia falecido.

De acordo com informações do site Portal Cenário MS, a criança apresentava”sinais de cicatrizes atípicas para a idade”, além de inchaço na cabeça e no rosto, vermelhidão no pescoço e sangramento no ouvido esquerdo.

O médico que constatou o óbito também descartou a possibilidade de engasgo. Em depoimento para a polícia, a mãe identificada como J.S.S., de 21 anos, disse que a filha estava bem na quarta-feira e que teria dado leite a bebê por volta das 3h.

Ela só percebeu que a criança não estava bem nesta quinta-feira quando acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 9h20.

A mulher teve prisão preventiva decretada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). Também será recolhido depoimento do bombeiro que atendeu a ocorrência.

As investigações do caso continuam.