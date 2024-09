Governo cria grupo interministerial para avaliar impactos das apostas online na saúde mental dos brasileiros

Na próxima semana, o governo federal formará um grupo interministerial para analisar os efeitos das apostas online, conhecidas como “bets”, na saúde mental dos brasileiros. A informação foi confirmada pelo secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, em entrevista à Agência Brasil, publicada neste sábado (28). Além dos Ministérios da Fazenda e da Saúde, outras pastas, como a do Esporte, poderão ser incluídas nas discussões.

A criação desse grupo será oficializada por meio de uma portaria, que terá como objetivo realizar um diagnóstico e sugerir medidas para mitigar os efeitos do vício em jogos. O trabalho deverá envolver núcleos do Ministério da Saúde, especialmente a Secretaria de Atenção Secundária, que é responsável por políticas voltadas para a saúde mental.

Dudena também rebateu críticas de que as preocupações dos profissionais de saúde não foram levadas em conta durante o processo de regulamentação das apostas. “Desde que a gente resolveu regular, do ano passado para cá, foram feitas centenas de reuniões. O tema saúde mental e jogo responsável esteve presente em todas as agendas,” destacou.

Entre as medidas já previstas, Dudena mencionou a proibição do uso de cartões de crédito em apostas, que consta na portaria de meios de pagamento publicada em abril. Ele também citou a proibição de menores de idade fazendo apostas, além de exigências como registro do CPF e reconhecimento facial.

Grupo de trabalho para analisar uso de benefícios sociais em apostas

Além desse grupo, na última sexta-feira (27), o governo criou outra equipe para avaliar o uso de recursos de benefícios sociais, como o Bolsa Família, em apostas eletrônicas. Essa medida foi impulsionada por um estudo recente do Banco Central, que revelou que beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas apenas no mês de agosto.

O novo grupo contará com a colaboração da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A equipe deve apresentar uma proposta até 2 de outubro, que incluirá restrições à utilização de recursos do Bolsa Família em apostas.

Com o aumento da regulamentação das apostas no Brasil, o desafio será garantir um ambiente seguro para os usuários e proteger os mais suscetíveis ao vício.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais