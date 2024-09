Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente no interior de MG

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente na noite de sábado (28), em Fronteira, no interior de Minas Gerais. O músico precisou ser internado. Nas redes sociais, a esposa do cantor, Natália Toscano, contou que o casal estava na casa de um conhecido. O acidente aconteceu quando Zé Neto e o amigo decidiram andar de UTV (veículo 4×4 fechado com uma espécie de “gaiola”).

“O Zé acabou passando num buraco e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou assim e precisou dar ponto”, disse a esposa, mostrando a região do corte, acima dos olhos em direção ao meio da cabeça.

Após o acidente, o casal foi até São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, há cerca de 1 hora de distância de Fronteira. No hospital, o cantor também realizou uma tomografia. “Então, resumidamente, pra tranquilizar, foi um acidente de percurso. É normal, acontece”, disse Natália, afirmando que foi “só um susto”.

No último vídeo publicado por Natália, a mulher mostra o cantor com a cabeça enfaixada, com pontos na testa e na cabeça. Zé Neto também brincou com a situação mostrando o ferimento.

Com informações do SBT News

