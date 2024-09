Homem é encontrado morto com marcas de tiro e facada às margens da MS-473, em Nova Andradina

Na madrugada deste domingo (29), um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com sinais de violência às margens da rodovia MS-473, em Nova Andradina, a cerca de 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima apresentava ferimentos causados por disparo de arma de fogo e um corte profundo no pescoço, possivelmente feito por faca.

De acordo com informações do site Jornal da Nova, o corpo foi descoberto por moradores que estavam em uma confraternização numa chácara próxima. Ao deixar o local, eles avistaram o homem caído na beira da estrada, todo ensanguentado, e imediatamente acionaram o Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram chamados ao local para dar início às investigações.

A vítima não portava documentos de identificação, dificultando a identificação inicial. O homem tinha uma tatuagem no braço direito e usava um par de chinelos com tema infantil feminino, detalhes que podem ajudar na investigação. A SIG (Seção de Investigações Gerais) de Nova Andradina já começou a apurar o caso, analisando imagens de câmeras de segurança na região e ouvindo testemunhas para tentar reconstruir o que aconteceu.

O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames, enquanto as autoridades seguem trabalhando para identificar a vítima e os autores do crime.

