Governo amplia vacinação contra dengue para todos os servidores da saúde em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul ampliou a vacinação contra a dengue para todos os servidores da área da saúde no Estado. A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (21) do DOE (Diário Oficial do Estado).

Segundo a resolução, o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, considerou o atual cenário epidemiológico das arboviroses em Mato Grosso do Sul para ampliar o público-alvo da campanha. A decisão também levou em conta que, na primeira etapa da imunização, iniciada em fevereiro deste ano, a vacinação contemplava apenas trabalhadores da APS (Atenção Primária à Saúde).

Conforme o documento, a ampliação foi definida após articulação entre a Coordenadoria Estadual de Imunizações e o Ministério da Saúde, permitindo a inclusão de todos os profissionais da saúde, de acordo com a disponibilidade de doses em cada município.

Com a nova diretriz, passam a ser contemplados trabalhadores de toda a rede de saúde. Entretanto, a aplicação das vacinas dependerá do estoque disponível nas cidades, já que o Estado informou que não haverá envio adicional de doses para atender a ampliação do público.

A dengue segue entre as principais preocupações sanitárias em Mato Grosso do Sul, especialmente durante períodos de maior circulação do mosquito Aedes aegypti e aumento de casos de arboviroses no Estado.

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