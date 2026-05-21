Policia apreende 756 quilos de carnes considerados totalmente impróprios para o consumo humano de estabelecimento, em Paranaíba

Uma força-tarefa realizada na manhã desta quarta-feira (20) resultou na apreensão de 756 quilos de carnes e derivados, além de 154 litros de produtos líquidos, entre banha de porco caipira e leite caipira, considerados totalmente impróprios para o consumo humano. A ação ocorreu em um estabelecimento comercial localizado no Bairro Santo Antônio, no município de Paranaíba, cidade distante 407 quilômetros de Campo Grande.

A operação deu cumprimento à ordem judicial que determina a realização de fiscalizações semestrais e sem aviso prévio no estabelecimento comercial. Segundo as investigações, o local já possuía autuações e infrações anteriores pelo mesmo motivo.

A fiscalização teve início por volta das 9h e contou com a atuação de médicos veterinários da IAGRO e do S.I.M. (Serviço de Inspeção Municipal) de Paranaíba. Durante a inspeção, as equipes constataram que as geladeiras do estabelecimento armazenavam grande quantidade de carne bovina e ovina com evidentes sinais de abate clandestino. As irregularidades foram confirmadas por meio da análise das técnicas de corte empregadas e dos aspectos físicos macroscópicos observados nos produtos apreendidos.

Questionado pelas equipes de fiscalização, o proprietário admitiu que as carnes eram provenientes de propriedades rurais vizinhas, contudo recusou-se a informar a procedência exata dos animais abatidos.

Além do abate realizado sem qualquer supervisão legal, as autoridades sanitárias verificaram severas irregularidades estruturais e de acondicionamento dos produtos comercializados. O estabelecimento mantinha carnes bovinas e suínas fracionadas em embalagens precárias, violadas ou sem lacre, completamente desprovidas de rótulos, datas de fabricação, prazos de validade e carimbos oficiais de inspeção sanitária, tais como S.I.M., S.I.E. ou S.I.F. Diversas peças de carne congelada também foram encontradas expostas sem qualquer recipiente.

Segundo os laudos emitidos pelos médicos veterinários responsáveis pela fiscalização, a presença de carnes clandestinas em contato direto com os demais produtos armazenados no local gerou grave cenário de contaminação cruzada, representando risco iminente à segurança alimentar e à saúde pública da população.

BALANÇO OFICIAL DAS MERCADORIAS APREENDIDAS E INUTILIZADAS:

Carne bovina: 387,630 kg

Carne suína: 78,000 kg

Carne ovina (carneiro): 51,940 kg

Linguiça: 77,350 kg

Frango: 7,500 kg

Banha de porco caipira: 147 litros

Leite caipira: 07 litros

Todo o material apreendido foi devidamente catalogado e encaminhado para inutilização e descarte sustentável, observando-se rigorosamente os procedimentos previstos na legislação ambiental e sanitária vigente.

As investigações e os desdobramentos criminais prosseguirão sob responsabilidade da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e da Polícia Civil de Paranaíba.

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