Geraldo Resende destaca conquista de aparelho de ressonância para Hospital de Câncer Alfredo Abrão

Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul acabam de ganhar um importante reforço na luta contra o câncer. Graças às articulações do deputado federal Geraldo Resende junto ao Ministério da Saúde, em parceria com Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) foi aprovado o projeto para aquisição de um moderno aparelho de ressonância nuclear magnética, destinado ao fortalecimento do atendimento oncológico no Estado.

A conquista foi oficializada por meio da Portaria SE/MS nº 856, de 14 de agosto de 2025, que divulgou o resultado da análise dos projetos apresentados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), classificando-os com “mérito favorável”, e que que serão objeto de priorização no Ministério da Saúde. O investimento aprovado é de R$ 5.489.276,00 e será aplicado para ampliar o atendimento e o monitoramento dos pacientes no serviço de imagem do Hospital.

O parlamentar destaca que a conquista é fruto de um trabalho conjunto, que envolveu reuniões técnicas, apresentação de demandas e acompanhamento constante junto ao Ministério da Saúde. “Essa conquista é o resultado das inúmeras reuniões que fizemos, junto com a diretoria do Hospital Alfredo Abrão e com técnicos do Ministério da Saúde, entre eles, o secretário Executivo Adriano Massuda”.

Sueli Lopes Telles, presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Sueli Lopes Telles expressou sua satisfação com a aprovação dos projetos junto ao PRONON. “Fiquei muito feliz pelo fato do nosso projeto ter sido aprovado. Ainda ontem conversei ontem com o Adriano Massuda e posso atestar todo o empenho do deputado Geraldo Resende. Não tenho palavras para agradecer”, salientou.

Diagnósticos mais rápidos e precisos

Segundo o parlamentar, a nova estrutura permitirá diagnósticos mais rápidos e precisos, fundamentais para o sucesso dos tratamentos. “É mais um passo para consolidarmos a regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul, garantindo que o atendimento de alta complexidade esteja disponível no próprio Estado, evitando o deslocamento de pacientes e agilizando o início das terapias”, afirmou.

“Nossa prioridade sempre foi fortalecer a rede oncológica e oferecer aos pacientes de todo o Estado equipamentos modernos e de última geração, que contribuam para salvar vidas”, completou.

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, atendendo pacientes do SUS de diversas regiões. Com a chegada do novo aparelho, a instituição ampliará sua capacidade diagnóstica, reforçando o papel estratégico que desempenha no sistema de saúde estadual.

